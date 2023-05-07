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На ярмарках в Удмуртии рекомендовали ограничить продажу живой птицы

16:10, 07 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На ярмарках в Удмуртии рекомендовали ограничить продажу живой птицы
16:10, 07 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Фото: unsplash.com (Иделла Мейланд)
97
0

Ранее очаг птичьего гриппа был выявлен в Глазове.

Ижевск. Удмуртия. На фоне выявления в Удмуртии птичьего гриппа, организаторам ярмарок рекомендовали ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

На птицеводческих предприятиях региона проверяют биологическую защиту. Системы работают в штатном режиме.

Ветеринарная служба контролирует состояние птиц и проверяет всю выпускаемую продукцию.

«На данный момент ни одного случая заболевания жителей республики пока не установлено, но наши врачи наготове», — написал Бречалов.

Напомним, в Глазове после обнаружения очага птичьего гриппа ввели режим повышенной готовности. Также зафиксирован падёж чает на улице Пойма в Ижевске.

16:10, 07 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп