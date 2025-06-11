Глазов. Удмуртия. Глазовский инженерно-педагогический университет (ГИПУ) имени В. Г. Короленко принял делегацию из Кубы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

В северную столицу республики прибыли первый заместитель министра образования Кубы Сира Пинейро Алонсо и замминистра высшего образования Модесто Гомес Креспо, а также представители обоих министерств и Педагогического университета имени Энрике Хосе Вароны.

«Деловая программа двухдневного визита началась с посещения Короленковского университета, который играет ключевую роль в популяризации русского языка и российского образования в Латинской Америке. Дорогих гостей встретили в вузе хлебом-солью», — говорится в сообщении.

В рамках визита состоялась встреча кубинской делегации с коллективом вуза. Ректор ГИПУ Янина Чиговская-Назарова продемонстрировала образовательные возможности университета, достижения в научной и международной деятельности.

Глава Глазова Сергей Коновалов рассказал гостям о городе и о сотрудничестве образовательных учреждений с предприятиями. Кубинцы также посетили лаборатории Технопарка педагогических компетенций и Центр патриотического воспитания. Гости высоко оценили инфраструктуру и оснащённость университета.

В ходе визита представители образовательной сферы Глазова и Кубы достигли договорённости о развитии совместных научных исследований и академических обменов.

«После визита в Удмуртию кубинские гости отправятся в Казань, чтобы принять участие в III Форуме министров образования – главном событии отрасли», — рассказали в Минобрнауки Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о планах ГИПУ открыть два центра открытого образования на Кубе.