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В Сарапульском районе Удмуртии повысили меры обеспечения безопасности на воде

14:50, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В Сарапульском районе Удмуртии повысили меры обеспечения безопасности на воде
14:50, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
37
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#безопасность
Фото: ИА "Сусанин"
37
0

Сделали это местные власти после вмешательства прокуратуры.

Сарапул. Удмуртия. Прокуратура Сарапульского района провела проверку соблюдения администрацией района законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 5 августа.

Установлено, что на береговых полосах водных объектов в местах массового отдыха населения знаки безопасности установленного образца не размещены, спасательные посты не укомплектованы в полном объёме необходимыми спасательными средствами, не обеспечено укомплектование спасательных постов соответствующим штатом в целях обеспечения безопасности людей.

В связи с этим прокурор в адрес главы муниципального образования «Сарапульский район» внёс представление. Благодаря мерам прокурорского реагирования нарушения на водных объектах устранены.

14:50, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
37
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#безопасность