В Сарапульском районе Удмуртии повысили меры обеспечения безопасности на воде

Сарапул. Удмуртия. Прокуратура Сарапульского района провела проверку соблюдения администрацией района законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 5 августа.

Установлено, что на береговых полосах водных объектов в местах массового отдыха населения знаки безопасности установленного образца не размещены, спасательные посты не укомплектованы в полном объёме необходимыми спасательными средствами, не обеспечено укомплектование спасательных постов соответствующим штатом в целях обеспечения безопасности людей.

В связи с этим прокурор в адрес главы муниципального образования «Сарапульский район» внёс представление. Благодаря мерам прокурорского реагирования нарушения на водных объектах устранены.