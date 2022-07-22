В одной из деревень Завьяловского района пропал коровник

Завьялово. Удмуртия. Жителя Ижевска задержали за кражу здания коровника. Факт пропажи животноводческого помещения установил участковый уполномоченный местного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 39-летний житель Ижевска.

Полицейские выяснили, что мужчина разломал здание коровника с помощью тяжелой строительной техники, ему удалось вывезти часть кирпичей, которыми он намеревался распорядиться по личному усмотрению.

Ущерб, нанесенный разрушительными действиями ижевчанина, оценили в более чем 250 тыс. рублей. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.