Сбивший насмерть мотоциклиста глазовчанин выплатит родственникам погибшего 1,8 млн рублей

Глазов. Удмуртия. В Глазове суд взыскал 1,8 млн рублей с пенсионера, по вине которого скончался мотоциклист. Средства будут выплачены родственникам погибшего в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

ДТП со смертельным исходом произошло в мае 2021 года по неосторожности водителя автомобиля Subaru Forester, превысившего скорость. В результате столкновения с кроссовером водитель мотоцикла Avantis FX 250 получил травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Родственников погибшего – супруга, сын и мать – обратились в суд с иском о возмещении морального вреда. За нравственные страдания, вызванные смертью близкого человека, истцы требовали денежную компенсацию в размере 1 млн рублей каждому.

При назначении компенсации судом учел материальное положение ответчика, имеющего в собственности подлежащий восстановлению автомобиль, а также то обстоятельство, что мужчина является нетрудоспособным пенсионером, инвалидом II группы, участником ликвидации последствий ЧС, а его супруга страдает хроническими заболеваниями.

Кроме того, суд принял во внимание, что водитель уже привлечен к уголовной ответственности, и принес извинения родственникам погибшего.

Требования истцов суд удовлетворил частично, обязав ответчика выплатить им в счет компенсации морального вреда по 600 тыс. рублей каждому. Решение в законную силу не вступило.