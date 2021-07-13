Уставшего посреди заплыва через Каму ребенка спасли в 70 метрах от берега в Сарапуле

Мальчик схватился за бакен, чтобы не утонуть.

Сарапул. Удмуртия. Школьник едва не утонул в Сарапуле. Как сообщается в группе «ОСВОД УР» в соцсети «ВКонтакте», 13 июля этого года 11-летний мальчик решил устроить дальний заплыв. Преодолев часть дистанции, ребенок понял, что его силы на исходе. С трудом по течению он доплыл до бакена, расположенного в 70 метрах от берега.

Там его и обнаружили добровольные спасатели. Мальчика подняли на борт катера, провели профилактическую беседу и доставили на берег. Ребенок был сильно напуган и не смог сказать, сколько времени провел в воде.