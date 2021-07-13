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Уставшего посреди заплыва через Каму ребенка спасли в 70 метрах от берега в Сарапуле

15:10, 13 июля, 2021
Дарья Саушина
Уставшего посреди заплыва через Каму ребенка спасли в 70 метрах от берега в Сарапуле
15:10, 13 июля, 2021
Дарья Саушина
965
0
#Сарапул\n#происшествие\n#вода\n#дети
Фото: vk.com/osvod_ur
965
0

Мальчик схватился за бакен, чтобы не утонуть.

Сарапул. Удмуртия. Школьник едва не утонул в Сарапуле. Как сообщается в группе «ОСВОД УР» в соцсети «ВКонтакте», 13 июля этого года 11-летний мальчик решил устроить дальний заплыв. Преодолев часть дистанции, ребенок понял, что его силы на исходе. С трудом по течению он доплыл до бакена, расположенного в 70 метрах от берега.

Там его и обнаружили добровольные спасатели. Мальчика подняли на борт катера, провели профилактическую беседу и доставили на берег. Ребенок был сильно напуган и не смог сказать, сколько времени провел в воде.

15:10, 13 июля, 2021
Дарья Саушина
965
0
#Сарапул\n#происшествие\n#вода\n#дети