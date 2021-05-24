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В Ижевске арестовали банду с 26 кг наркотиков

13:10, 24 мая, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске арестовали банду с 26 кг наркотиков
13:10, 24 мая, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#суд\n#Прокуратура\n#наркотики\n#арест
Фото: pixabay.com
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Преступники организовали подпольную лабораторию на садовом участке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали банду наркосбытчиков. Преступники готовились реализовать крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трое жителей республики занимались изготовлением и продажей наркотиков вплоть до января 2021 года. Химикаты и специальное оборудование для подпольной лаборатории они скрывали на участке в одном из садовых кооперативов.

В ходе расследования правоохранители изъяли из тайников 26 килограммов наркотических средств, изготовленных участниками преступной группы. Информацию о местах закладок потенциальным покупателям члены банды собирались сообщать через интернет.

Индустриальным районным судом принято решение заключить под стражу всех фигурантов дела сроком на 2 месяца. Постановление суда в законную силу не вступило.

13:10, 24 мая, 2021
Андрей Поносов
20
0
#Ижевск\n#суд\n#Прокуратура\n#наркотики\n#арест