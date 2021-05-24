В Ижевске арестовали банду с 26 кг наркотиков

Преступники организовали подпольную лабораторию на садовом участке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали банду наркосбытчиков. Преступники готовились реализовать крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трое жителей республики занимались изготовлением и продажей наркотиков вплоть до января 2021 года. Химикаты и специальное оборудование для подпольной лаборатории они скрывали на участке в одном из садовых кооперативов.

В ходе расследования правоохранители изъяли из тайников 26 килограммов наркотических средств, изготовленных участниками преступной группы. Информацию о местах закладок потенциальным покупателям члены банды собирались сообщать через интернет.

Индустриальным районным судом принято решение заключить под стражу всех фигурантов дела сроком на 2 месяца. Постановление суда в законную силу не вступило.