Удмуртия поднялась на одну строчку в «зимнем» экологическом рейтинге

Республика стала второй по ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 16 строчку в экологическом рейтинге по итогам зимы среди 85 регионов страны. Исследование опубликовал «Зеленый патруль».

Удмуртия оказалась одним из самых экологичных регионов в ПФО, уступив лишь Чувашии. Регионы оценивали по нескольким индексам – природоохранному, промышленному и социально-экологическому. В основу брались оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. В качестве индикаторов учитывались: атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, власть, закон и порядок, промышленные отходы, наука, модернизация и другое.

В итоге первая строчка досталась Тамбовской области, также в тройке лидеров Белгородская область и Алтай. Худшие показатели оказались в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях. Свою роль в такой низкой позиции Красноярска сыграла ситуация с заболеванием острой кишечной инфекцией более 90 человек после употребления некачественной воды.

По словам председателя правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, по результатам зимнего периода самое сильное падение показал Татарстан – 5 позиций и 43 место.

Отметим, что зимой 2019-2020 годов Удмуртия была на 17 месте.