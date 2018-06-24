На 1 июня госдолг Удмуртии составил более 48 млрд рублей

Основная часть заимствований приходится на кредиты из федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. На 1 июня 2018 года государственный долг Удмуртии составил 48 335,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Основная часть заимствований (54%) приходится на кредиты из федерального бюджета – 26,2 млрд рублей. Кредиты, полученные от кредитных организаций составляют 13,1 млрд рублей. Обязательства республики по ценным бумагам - 9 млрд рублей.

Расходы на обслуживание госдолга Удмуртской Республики на 1 июня 2018 года составили 876,8 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Отметим, на 1 мая госдолг региона равнялся 48 435,9 млн рублей.