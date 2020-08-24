Удмуртия вошла в десятку регионов, жители которых чаще берут ипотеку

Эксперты составили рейтинг за период с июля 2019 года по июль 2020 год.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в десятку регионов по востребованности ипотеки. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Эксперты провели исследование по данным за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года. Выяснилось, что чаще всего ипотечные кредиты брали жители Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

За ними идут Чувашия, Башкортостан и Архангельская область. Далее — Магаданская и Новосибирская области, Удмуртская Республика и Пермский край. Меньше всего ипотеку оформляли жители Крыма, Севастополя, северокавказских регионов, а также Алтайского края и Москвы.

По данным Национального бюро кредитных историй, в России средний размер ипотечных кредитов в июне 2020 года составил почти 2,5 млн рублей. При этом в июне по сравнению апрелем рост среднего размера ипотеки составил 4,5%. Удмуртия заняла 22 место в топ-30 регионов по объемам ипотечного кредитования. В апреле 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов в республике составил 1 804 768 рублей, в июне — 1 940 353 рубля.