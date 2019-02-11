Во втором полугодии таких займов было выдано на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ижевска. Удмуртия. Удмуртия стала лидером по снижению темпов выдачи автокредитов во втором полугодии 2018 года. За этот период таких займов было выдано на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают НБКИ и Росстат.

По информации Национального бюро кредитных историй, количество автокредитов сократилось с 7958 до 7100, при этом показатель в 7,1 тыс. не входит в топ-5 регионов, которые показали наибольшую отрицательную динамику.

Так, к примеру, количество автокредитов при снижении темпов выше в Татарстане, Самаре, Пермском крае, Нижегородской и Ленинградской областях.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин связывает стагнацию в сфере автокредитования с тем, что во втором полугодии закончились несколько госпрограмм льготного автокредитования, которы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж.

«В результате, впервые за несколько лет доля «кредитных» автомашин в структуре продаж «упала» во втором полугодии прошлого года ниже 50%. Первый квартал 2019 года покажет, насколько стойкой окажется тенденция по сокращению темпов автокредитования», - рассказал Викулин.