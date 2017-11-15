Администрация Ижевска планирует взять кредит на 300 млн рублей

Максимальная процентная ставка составит 9,69% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска планирует взять трехлетний кредит на 300 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города. Максимальная процентная ставка, по которой муниципалитет планирует привлечь средства, составляет 9,69% годовых.

Отметим, что обычно город проводил аукционы на открытие невозобновляемых кредитных линий. На этот раз речь идет о возобновляемой кредитной линии. Под возобновляемой кредитной линией понимается неоднократная выдача денежных средств частями по заявкам заемщика при условии, что единовременная задолженность не превысит установленного лимита.

Заявки на участие принимаются до 30 ноября. Электронный аукцион пройдет 4 декабря.