Ижевск. Удмуртия. ДТП с двумя легковушками произошло на Сарапульском тракте в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 26 марта напротив дома №1Б по Сарапульскому тракту 48-летняя женщина за рулём автомобиля «Опель», при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «Ладой» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии 32-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы.