Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид

В Ижевске произошло ДТП из-за нарушения при выезде со второстепенной дороги

11:57, 27 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске произошло ДТП из-за нарушения при выезде со второстепенной дороги
11:57, 27 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
239
0
#Ижевск\n#нарушение правил\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
239
0

В аварии пострадала пассажирка.

Ижевск. Удмуртия. ДТП с двумя легковушками произошло на Сарапульском тракте в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 26 марта напротив дома №1Б по Сарапульскому тракту 48-летняя женщина за рулём автомобиля «Опель», при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «Ладой» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварии 32-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:57, 27 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
239
0
#Ижевск\n#нарушение правил\n#ДТП