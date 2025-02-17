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В Воткинском районе при обгоне легковушка врезалась в грузовик

17:50, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинском районе при обгоне легковушка врезалась в грузовик
17:50, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
99
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Три человека оказались травмированы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 16 февраля около 16:15 на автодороге «Воткинск-Кельчино-гр. с Пермским краем». По предварительным данным, 28-летний водитель «Ауди А4» при обгоне выехал на встречку. Здесь машина врезалась в в грузовик «Ситрак» с полуприцепом, которым управлял мужчина 51 года. 

В результате столкновения водитель «Ауди А4» и два его пассажира: девушка 26 лет и 20-летний молодой человек, получили травмы. Их госпитализировали. 

17:50, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#травмы