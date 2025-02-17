Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 16 февраля около 16:15 на автодороге «Воткинск-Кельчино-гр. с Пермским краем». По предварительным данным, 28-летний водитель «Ауди А4» при обгоне выехал на встречку. Здесь машина врезалась в в грузовик «Ситрак» с полуприцепом, которым управлял мужчина 51 года.

В результате столкновения водитель «Ауди А4» и два его пассажира: девушка 26 лет и 20-летний молодой человек, получили травмы. Их госпитализировали.