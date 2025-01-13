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С начала зимы в Ижевске более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге

15:45, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С начала зимы в Ижевске более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге
15:45, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тюбинги\n#травмы
Источник фото: ИА «Сусанин»
272
0

Чаще всего дети получают вывихи, переломы, ушибы и рваные раны.

Ижевск. Удмуртия. Травматологи Удмуртии рассказали о мерах предосторожности во время катания на тюбингах. По данным регионального Минздрава, с начала зимы более 30 детей получили различные травмы в результате использования «ватрушки». 

Только за минувшую ночь с 12 на 13 января в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) с травмами обратились четыре ребёнка.

«Чаще всего после катания на тюбинге дети получают такие травмы, как закрытые и открытые переломы, вывихи костей, ушибы, рваные раны. В этом году самым тяжёлым травмированным был ребенок с открытым переломом голени», — рассказал врач-травматолог-ортопед РДКБ Роман Байманов. 

Опаснее всего, когда тюбинги прицепляют к машинам. В этом случае пострадавший может получить множественные переломы, ушибы внутренних органов. Не исключён и смертельный исход таких развлечений. 

Врачи настоятельно рекомендуют выбирать только оборудованные места для активного отдыха и не оставлять детей без присмотра во время катания. Если ребенок пострадал, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, не перемещать ребёнка и не пытаться самим выправить травмированные конечности.

15:45, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тюбинги\n#травмы