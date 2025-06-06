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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске прооперировали бойца СВО с ранениями правого бедра и голени

16:50, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске прооперировали бойца СВО с ранениями правого бедра и голени
16:50, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
380
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#травмы\n#СВО
Источник фото: 1 РКБ
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Он больше не мог опираться на травмированную ногу.

Ижевск. Удмуртия. В 1 РКБ Ижевска врачи прооперировали бойца СВО с оскольчатыми ранениями. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее в травматологическое отделение 1 РКБ поступил 24-летний молодой человек с ранениями правого бедра и голени. Он получил травмы во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. Там же ему оказали первую помощь. 

Пациент пожаловался на сильные боли и нарушение опорной способности ноги. Врачи-травматологи провели ревизию свищевых ходов и зоны остеомиелита — инфекционно-воспалительного процесса костной ткани, который возник после ранения. Отмечается, что ситуация осложнялась риском распространения инфекции, поэтому нужна была тщательная обработка раны. 

В результате операция заняла 30 минут. Пациент продолжает лечение в стационаре и проходит курс реабилитации.  

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16:50, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
380
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#травмы\n#СВО