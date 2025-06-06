Ижевск. Удмуртия. В 1 РКБ Ижевска врачи прооперировали бойца СВО с оскольчатыми ранениями. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в травматологическое отделение 1 РКБ поступил 24-летний молодой человек с ранениями правого бедра и голени. Он получил травмы во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. Там же ему оказали первую помощь.

Пациент пожаловался на сильные боли и нарушение опорной способности ноги. Врачи-травматологи провели ревизию свищевых ходов и зоны остеомиелита — инфекционно-воспалительного процесса костной ткани, который возник после ранения. Отмечается, что ситуация осложнялась риском распространения инфекции, поэтому нужна была тщательная обработка раны.

В результате операция заняла 30 минут. Пациент продолжает лечение в стационаре и проходит курс реабилитации.