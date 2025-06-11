Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги спасли мужчину, который пробил грудь при падении с моноколеса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«44-летний пациент поступил к нам в приёмное отделение экстренно в крайне тяжелом состоянии с открытой травмой грудной клетки. При падении со средства индивидуальной мобильности — моноколеса — он напоролся на острые прутья забора и получил проникающее ранение груди, которое повлекло за собой частичное выпадение внутренних органов», — рассказал заместитель главного врача по хирургии 1РКБ Андрей Субботин.

Хирурги Андрей Субботин и Глеб Маренков восстановили целостность грудной клетки пострадавшего и стабилизировали работу внутренних органов. После этого пациента перевели в реанимационное отделение, где медики продолжают бороться за здоровье мужчины.