К ограничению свободы приговорили велосипедиста из Ижевска, который сбил пешехода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31-летнему местному жителю вынесли приговор за наезд на пешехода на велосипеде. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что в середине лета 2024 года велосипедист ехал по проезжей части улицы Дзержинского. На регулируемом пешеходном переходе мужчина сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пешеход получила телесные повреждения, в том числе травму головы. В совокупности пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 268 УК России («Нарушение другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Мировой судья судебного участка №3 Индустриального района Ижевска приговорил обвиняемого к 8 месяцам ограничения свободы. На этот срок ижевчанин не может покидать место постоянного проживания с 23:00 до 06:00, менять место жительства и выезжать за пределы Ижевска без согласия специализированного государственного органа.