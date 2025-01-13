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К ограничению свободы приговорили велосипедиста из Ижевска, который сбил пешехода

15:50, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
К ограничению свободы приговорили велосипедиста из Ижевска, который сбил пешехода
15:50, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
291
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#велосипедист\n#травмы\n#ограничения
Источник фото: unsplash.com (Asya Vee)
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Пострадавшая женщина получила травму головы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31-летнему местному жителю вынесли приговор за наезд на пешехода на велосипеде. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Установлено, что в середине лета 2024 года велосипедист ехал по проезжей части улицы Дзержинского. На регулируемом пешеходном переходе мужчина сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пешеход получила телесные повреждения, в том числе травму головы. В совокупности пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью. 

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 268 УК России («Нарушение другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Мировой судья судебного участка №3 Индустриального района Ижевска приговорил обвиняемого к 8 месяцам ограничения свободы. На этот срок ижевчанин не может покидать место постоянного проживания с 23:00 до 06:00, менять место жительства и выезжать за пределы Ижевска без согласия специализированного государственного органа.  

15:50, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
291
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#велосипедист\n#травмы\n#ограничения