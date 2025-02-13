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Мужчина получил черепно-мозговую травму на производстве в Удмуртии

13:30, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Мужчина получил черепно-мозговую травму на производстве в Удмуртии
13:30, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Удмуртия\n#травмы\n#работники
Источник фото: unsplash.com (Maxim Tolchinskiy)
29
0

Ему стало плохо, и он сорвался с высоты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на рабочем месте мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике. 

Несчастный случай произошёл 6 февраля 2025 года в организации по производству изделий из пластмассы. 46-летний работник из-за ухудшения состояния здоровья упал и получил черепно-мозговую травму. Также врачи диагностировали ушиб головного мозга. 

В медицинском заключении указали, что полученное повреждение здоровья относится к категории тяжелых. 

Инспекция труда устанавливает причины несчастного случая и лица, которые допустили нарушения требований охраны труда.

13:30, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Удмуртия\n#травмы\n#работники