Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на рабочем месте мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.

Несчастный случай произошёл 6 февраля 2025 года в организации по производству изделий из пластмассы. 46-летний работник из-за ухудшения состояния здоровья упал и получил черепно-мозговую травму. Также врачи диагностировали ушиб головного мозга.

В медицинском заключении указали, что полученное повреждение здоровья относится к категории тяжелых.

Инспекция труда устанавливает причины несчастного случая и лица, которые допустили нарушения требований охраны труда.