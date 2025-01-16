Автомобиль с подложными госномерами стал участником ДТП в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль с подложными госномерами столкнулся с иномаркой на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 15 января напротив дома №43 по улице 10 лет Октября на нерегулируемом перекрёстке 19-летний водитель «ВАЗ-2112» столкнулся с автомобилем «Киа Сид» под управлением 42-летнего мужчины. В результате аварии молодой человек получил травмы.

Отмечается, что на отечественном автомобиле были установлены ненастоящие госномера. При этом владелец авто был лишён водительских прав за использование таких номеров ранее.

По факту ДТП проводится проверка.