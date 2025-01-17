Ежедневно около 100 пациентов с травмами экстренно обращаются в травматологию ГКБ №6 Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В травматологию ижевской ГКБ №6 каждый день за экстренной помощью обращаются около 100 пациентов. Об этом в своих соцсетях рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

В больницу приходят люди с разными травмами, переломами, ушибами и растяжениями. Сергей Багин отметил, что иногда в больнице возникают очереди, но доктора работают оперативно и слаженно.

А в отделении реабилитации ГКБ №6 восстанавливаются пациенты, которые перенесли инсульты и травмы. Также тут лечатся получившие ранения бойцы спецоперации. В 2024 году в стационарах Удмуртии помощь получили 818 участников СВО.

Напомним, что с начала зимы в Ижевске более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге.