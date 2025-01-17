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Ежедневно около 100 пациентов с травмами экстренно обращаются в травматологию ГКБ №6 Ижевска

10:00, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ежедневно около 100 пациентов с травмами экстренно обращаются в травматологию ГКБ №6 Ижевска
10:00, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
352
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пациент\n#травмы
Источник фото: vk.com/dr.bagin
352
0

Несмотря на возникающие очереди, врачи оперативно принимают пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В травматологию ижевской ГКБ №6 каждый день за экстренной помощью обращаются около 100 пациентов. Об этом в своих соцсетях рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. 

В больницу приходят люди с разными травмами, переломами, ушибами и растяжениями. Сергей Багин отметил, что иногда в больнице возникают очереди, но доктора работают оперативно и слаженно. 

А в отделении реабилитации ГКБ №6 восстанавливаются пациенты, которые перенесли инсульты и травмы. Также тут лечатся получившие ранения бойцы спецоперации. В 2024 году в стационарах Удмуртии помощь получили 818 участников СВО. 

Напомним, что с начала зимы в Ижевске более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге.  

10:00, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
352
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пациент\n#травмы