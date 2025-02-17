Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водитель троллейбуса во время работы получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.

10 февраля 33-летний мужчина упал с лестницы, которая находится на заднем борту троллейбуса. В результате падения он получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Также врачи диагностировали у него вывих левой кисти, ушиб левого коленного сустава и правого плечевого сустава.

Для установления обстоятельств несчастного случая Гострудинспекция в Удмуртии начала расследование.