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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске водитель троллейбуса получил серьёзные травмы при падении

12:40, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске водитель троллейбуса получил серьёзные травмы при падении
12:40, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Удмуртия\n#происшествие\n#троллейбус\n#травмы
Источник фото: Государственная инспекция труда в Удмуртии
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0

Он сорвался с лестницы, расположенной на заднем борту машины.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии водитель троллейбуса во время работы получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике. 

10 февраля 33-летний мужчина упал с лестницы, которая находится на заднем борту троллейбуса. В результате падения он получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Также врачи диагностировали у него вывих левой кисти, ушиб левого коленного сустава и правого плечевого сустава. 

Для установления обстоятельств несчастного случая Гострудинспекция в Удмуртии начала расследование. 

12:40, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Удмуртия\n#происшествие\n#троллейбус\n#травмы