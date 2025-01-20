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Две женщины и семилетняя девочка пострадали в ДТП на Окружной Ижевска

13:30, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Две женщины и семилетняя девочка пострадали в ДТП на Окружной Ижевска
13:30, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#Завьяловский район\n#дети\n#травмы\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
108
0

Женщина за рулём «Лады» не справилась с управлением и выехала на встречку.

Завьялово. Удмуртия. Семилетняя девочка пострадала в ДТП на территории Завьяловского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 19 января на 12-м км Окружной Ижевска 47-летняя женщина за рулём «Лады Веста» не справилась с управлением и, допустив занос, выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Шкода Йети» под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате аварии пассажиры иномарки — 45-летняя женщина и семилетняя девочка, а также водитель «Лады» получили травмы различной степени тяжести.

13:30, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#Завьяловский район\n#дети\n#травмы\n#ДТП