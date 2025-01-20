Две женщины и семилетняя девочка пострадали в ДТП на Окружной Ижевска

Завьялово. Удмуртия. Семилетняя девочка пострадала в ДТП на территории Завьяловского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 19 января на 12-м км Окружной Ижевска 47-летняя женщина за рулём «Лады Веста» не справилась с управлением и, допустив занос, выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Шкода Йети» под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате аварии пассажиры иномарки — 45-летняя женщина и семилетняя девочка, а также водитель «Лады» получили травмы различной степени тяжести.