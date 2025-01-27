Житель Ижевска упал в шахту лифта с четвёртого этажа

Ижевск. Удмуртия. Спасатели вытащили упавшего в шахту лифта ижевчанина. Об этом сообщает «Спасательный Отряд» в соцсети «ВКонтакте».

Несчастный случай произошёл вечером 25 января. В строящемся доме на улице Стрелковой мужчина 1971 года рождения, будучи пьяным, выполнял работы и упал с четвёртого этажа в шахту лифта.

Врачи диагностировали ему закрытый перелом костей таза, закрытый перелом рёбер слева, травму живота и ряд других.

Спасатели вытащили мужчину через подвал и транспортировали в машину скорой помощи. Его госпитализировали в 1 РКБ.