На улице Хвойной в Ижевске водитель сбил 10-летнего ребёнка

Ижевск. Удмуртия. На улице Хвойной в Ижевске автомобиль сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 21 января напротив дома №3 «А» по улице Хвойной 46-летний водитель автомобиля «Киа Спортэйдж» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП мальчика госпитализировали с травмами.

Кроме того, в отношении водителя возбудили административное дело за незаконную установку на автомобиль кенгурятника.