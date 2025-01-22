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На улице Хвойной в Ижевске водитель сбил 10-летнего ребёнка

12:09, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На улице Хвойной в Ижевске водитель сбил 10-летнего ребёнка
12:09, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#дети\n#травмы\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
60
0

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

Ижевск. Удмуртия. На улице Хвойной в Ижевске автомобиль сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 21 января напротив дома №3 «А» по улице Хвойной 46-летний водитель автомобиля «Киа Спортэйдж» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП мальчика госпитализировали с травмами.

Кроме того, в отношении водителя возбудили административное дело за незаконную установку на автомобиль кенгурятника.

12:09, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#дети\n#травмы\n#ДТП