На улице Хвойной в Ижевске водитель сбил 10-летнего ребёнка

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
Ижевск. Удмуртия. На улице Хвойной в Ижевске автомобиль сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Днём 21 января напротив дома №3 «А» по улице Хвойной 46-летний водитель автомобиля «Киа Спортэйдж» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП мальчика госпитализировали с травмами.
Кроме того, в отношении водителя возбудили административное дело за незаконную установку на автомобиль кенгурятника.