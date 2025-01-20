Завод в Балезино заплатит штраф в 180 тысяч рублей из-за несчастного случая

Балезино. Удмуртия. Балезинский завод, где пострадал работник, привлекли к штрафу в 180 тыс. рублей. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртии.

На АО «Балезинский ЛМЗ» 52-летний работник, выгружая мульду с песком, упал в бункер хранения графитового электробоя. В результате сотруднику предприятия причинён тяжкий вред здоровью.

Комиссия инспекции труда установила, что причинами несчастного случая стали — необеспечение контроля со стороны руководителей за ходом работ и недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях.

Помимо этого, в ходе расследования выявили нарушения в связи с отсутствием средств индивидуальной защиты у пострадавшего.

В результате проверки предприятию по производству чугуна и алюминия назначили штраф в 180 тыс. рублей.