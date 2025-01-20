В ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул» пострадали пять человек

Завьялово. Удмуртия. Три ребёнка пострадали в аварии на трассе в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 20 января на 14-м км дороги «Ижевск-Сарапул» 59-летний водитель «Шевроле Нива» при повороте налево со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигающейся по главной дороге «Ладой Грантой» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также три несовершеннолетних пассажира отечественного автомобиля — мальчики пяти, восьми и 13 лет.