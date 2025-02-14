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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Граховском районе

10:00, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Граховском районе
10:00, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#Граховский район\n#госпитализация\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
81
0

Двое из них не были пристёгнуты.

Грахово. Удмуртия. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Граховском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 13 февраля на 39-м км трассы «Алнаши-Грахово» 64-летний водитель «Лады Калины» при совершении обгона выехал на встречку, где столкнулся со встречным автомобилем «Датсун» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате аварии водитель и три пассажира отечественного автомобиля госпитализированы с травмами. Отмечается, что двое из них не были пристёгнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

10:00, 14 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#Граховский район\n#госпитализация\n#ДТП