В Воткинске возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в ДТП

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске по факту гибели 17-летнего подростка в ДТП возбудили уголовное дело. Юноша, не имея водительских прав, устроил аварию на перекрёстке улиц Кирова и Шувалова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Дело возбуждено по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Установлено, что 22 сентября 17-летний подросток взял машину ВАЗ-2107 у старшего брата и отправился с друзьями кататься по Воткинску. В салоне, помимо него, было ещё пять девушек и юношей в возрасте от 13 до 17 лет.

Около 02:00 автомобиль с подростками столкнулся с другой машиной на перекрёстке улиц Шувалова и Кирова. Водитель «семёрки» погиб, его пассажиры получили различные травмы. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим.