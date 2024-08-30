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Ребёнок и две женщины пострадали в результате ДТП на улице Клубной в Ижевске

15:55, 30 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ребёнок и две женщины пострадали в результате ДТП на улице Клубной в Ижевске
15:55, 30 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
268
0
#Ижевск\n#ДТП
Фото: ГАИ МВД по УР
268
0

Двух человек пришлось отправить в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Две женщины и ребёнок пострадали в результате ДТП в Ижевске. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Авария произошла 30 августа около 13:00 на регулируемом перекрёстке по улице Клубной. Женщина-водитель на «Ладе Гранте» при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «BMW» под управлением другой дамы. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Юному пассажиру автомобиля «BMW», мальчику 2010 года рождения, оказана разовая медицинская помощь.

Причины и обстоятельства уточняются. На месте работают службы.

15:55, 30 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
268
0
#Ижевск\n#ДТП