Пожилой водитель легковушки врезался в дом в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пожилой водитель легковушки врезался в дом. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Удмуртии.

Авария произошла 24 августа около 15:00 на улице Петрова. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1936 года рождения, по предварительным данным, не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством и врезался в здание. В результате ДТП пассажирка 1936 года рождения получила травмы. Ей была оказана разовая медпомощь.

В ГАИ напомнили, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.