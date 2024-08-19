Сотрудника строительной компании обвинили в попытке дать взятку представителю МУП «СПДУ» Ижевска

Ижевск. Удмуртия. За покушение на дачу взятки должностному лицу в Ижевске задержали индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Утверждается, что фигурант планировал дать взятку должностному лицу МУП Ижевска «Спецдомоуправление» за подписание актов выполненных работ на сумму более 500 тыс. рублей, которые фактически не произведены.

При передаче чиновнику взятки в размере 100 тыс. рублей предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ. СУ СК РФ по УР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии, в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.