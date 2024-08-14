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Не уследил за дорогой: появились подробности ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

20:14, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Не уследил за дорогой: появились подробности ДТП на улице Удмуртской в Ижевске
20:14, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
448
0
#Ижевск\n#общественный транспорт\n#ДТП
Фото: t.me/zloiizhevsk18
448
0

В результате аварии пострадал водитель автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Удмуртской легковушка столкнулась с автобусом. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о горевшем автомобиле

Во второй половине дня 14 августа напротив дома №302 по улице Удмуртской водитель 1997 года рождения за рулем автомобиля «Мазда», по предварительным данным, не уследил за дорогой и столкнулся со стоящим на остановке автобусом «Маз».

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы, ему оказана разовая медицинская помощь.

20:14, 14 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
448
0
#Ижевск\n#общественный транспорт\n#ДТП