Не уследил за дорогой: появились подробности ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Удмуртской легковушка столкнулась с автобусом. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о горевшем автомобиле.

Во второй половине дня 14 августа напротив дома №302 по улице Удмуртской водитель 1997 года рождения за рулем автомобиля «Мазда», по предварительным данным, не уследил за дорогой и столкнулся со стоящим на остановке автобусом «Маз».

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы, ему оказана разовая медицинская помощь.