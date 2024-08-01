Смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло в Малопургинском районе

Малая Пурга. Удмуртия. На территории Малопургинского района произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 1 августа на территории Малопургинского района 55-летняя женщина за рулем «Рено», по предварительным данным, выехала на встречку без цели обгона и столкнулась с грузовиком «Скания» под управлением 60-летнего мужчины.

В результате аварии женщина получила смертельную травму. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают спасательные службы, проводившие деблокировку погибшей.

По факту трагедии проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.