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Смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло в Малопургинском районе

16:22, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло в Малопургинском районе
16:22, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
301
0
#гибель людей\n#Малопургинский район\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
301
0

Спасатели проводили деблокировку погибшей в аварии женщины.

Малая Пурга. Удмуртия. На территории Малопургинского района произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 1 августа на территории Малопургинского района 55-летняя женщина за рулем «Рено», по предварительным данным, выехала на встречку без цели обгона и столкнулась с грузовиком «Скания» под управлением 60-летнего мужчины.

В результате аварии женщина получила смертельную травму. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают спасательные службы, проводившие деблокировку погибшей.

По факту трагедии проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

16:22, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
301
0
#гибель людей\n#Малопургинский район\n#ДТП