Игра. Удмуртия. В Удмуртии осудили 44-летнюю начальницу почтового отделения из Игры, которая подозревалась в хищении денег и незаконном изменении данных. Об этом сообщают в судейском сообществе региона.

Подсудимая, являясь начальницей почтового отделения в Якшур-Бодье, изъяла из основной операционной кассы 85 673 рубля и 1 копейку. Далее, для сокрытия хищения, неправомерно внесла изменения в программу, добавив в неё сведения о выплате этих денег. В результате был нанесён вред критической информационной инфраструктуре АО «Почта России».

Женщина признала вину частично. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ей условное лишение свободы на полтора года с испытательным сроком в один год.