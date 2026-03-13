Закрыть
В Удмуртии за хищение денег с работы осудили бывшую начальницу почтового отделения 

12:07, 13 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Игра\n#Якшур-Бодья\n#Почта России\n#похищение\n#суд
Источник фото: ИИ
Она получила 1 год и 6 месяцев условно.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии осудили 44-летнюю начальницу почтового отделения из Игры, которая подозревалась в хищении денег и незаконном изменении данных. Об этом сообщают в судейском сообществе региона.

Подсудимая, являясь начальницей почтового отделения в Якшур-Бодье, изъяла из основной операционной кассы 85 673 рубля и 1 копейку. Далее, для сокрытия хищения, неправомерно внесла изменения в программу, добавив в неё сведения о выплате этих денег. В результате был нанесён вред критической информационной инфраструктуре АО «Почта России».

Женщина признала вину частично. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ей условное лишение свободы на полтора года с испытательным сроком в один год. 

