Игра. Удмуртия. В селе Зура Игринского района продаётся здание этапной тюрьмы для ссыльных. Информация опубликована на сайте «ДОМ.РФ».

Конкурс по реализации объекта культурного наследия федерального значения продлится до 16 апреля. Здание этапной тюрьмы было построено в 1820-х годах французскими военнопленными. Через него проходили осуждённые на ссылку в Сибирь, в том числе многие декабристы.

Начальная цена продажи составляет один рубль. Инвестору предстоит отреставрировать здание и обеспечить его дальнейшее использование.