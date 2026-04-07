В Игринском районе продаётся историческое здание этапной тюрьмы

16:17, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Игринском районе продаётся историческое здание этапной тюрьмы
16:17, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Игра\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: ИА «Сусанин»
125
0

Здесь содержались ссыльные декабристы по пути в Сибирь

Игра. Удмуртия. В селе Зура Игринского района продаётся здание этапной тюрьмы для ссыльных. Информация опубликована на сайте «ДОМ.РФ».

Конкурс по реализации объекта культурного наследия федерального значения продлится до 16 апреля. Здание этапной тюрьмы было построено в 1820-х годах французскими военнопленными. Через него проходили осуждённые на ссылку в Сибирь, в том числе многие декабристы.

Начальная цена продажи составляет один рубль. Инвестору предстоит отреставрировать здание и обеспечить его дальнейшее использование.

16:17, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Игра\n#Удмуртия\n#история