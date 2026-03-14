10 марта он ушел из дома и пропал.
Игра. Удмуртия. Добровольцы-поисковики в поселке Игра нашли тело пропавшего мужчины. Управление поисково-спасательных отрядов УР написало о происшествии в социальных сетях.
13 марта от родственников поступило сообщение об исчезновении местного жителя. 10 марта он вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисковики после обработки информации выехали на возможное место.
При проверке одного из СНТ они обнаружили пропавшего. Мужчина погиб.
