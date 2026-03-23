Игра. Удмуртия. В храме Иоанна Богослова посёлка Игра открылась «Служба помощи». Об этом сообщил в соцсетях глава Игринского района Удмуртии Михаил Жарков.

«Проект стал победителем грантового конкурса благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В открытии принял участие епископ Глазовский и Игринский Виктор и прихожане храма», — сказал глава района.

Он отметил, что служба помощи направлена на поддержку людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня как никогда важна психологическая помощь. Она станет местом, где человека выслушают, поймут и помогут найти выход. Большое спасибо автору и руководителю проекта Людмиле Чирковой и всей её команде», — написал Михаил Жарков.