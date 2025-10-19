Жители также просят поставить камеры видеонаблюдения, чтобы такие случаи больше не повторялись.
Игра. Удмуртия. В посёлке Игра обновили сломанные качели и исписанные фигурные композиции. Об этом сообщил глава Игринского района Михаил Жарков.
«Совсем недавно в социальных сетях жители поселка Игра сетовали на сломанные качели и исписанные фигуры на улице Матросова. Совместными усилиями площадка приведена в порядок — отремонтированы сломанные качели, приведены в порядок композиции», — рассказал он.
Глава также обратился к селянам с просьбой беречь то, что уже есть, и сообща создавать новое.
При этом местные жители попросили Михаила Жаркова установить на объекте камеры видеонаблюдения, чтобы такие ситуации не повторялись.
Напомним, в середине сентября 2025 года в Воткинске вандалы сломали новые качели на набережной пруда. Для предотвращения таких случаев власти города пообещали установить камеры наблюдения.
Также в августе в селе Юкаменском вандалы испортили новый арт-объект.
