В посёлке Игра отремонтировали фигурные композиции и качели, испорченные вандалами

14:13, 19 октября, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Игра\n#Игринский район\n#вандализм\n#вандалы\n#общественные пространства
Источник фото: Михаил Жарков
Жители также просят поставить камеры видеонаблюдения, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра обновили сломанные качели и исписанные фигурные композиции. Об этом сообщил глава Игринского района Михаил Жарков.

«Совсем недавно в социальных сетях жители поселка Игра сетовали на сломанные качели и исписанные фигуры на улице Матросова. Совместными усилиями площадка приведена в порядок — отремонтированы сломанные качели, приведены в порядок композиции», — рассказал он.

Глава также обратился к селянам с просьбой беречь то, что уже есть, и сообща создавать новое.

При этом местные жители попросили Михаила Жаркова установить на объекте камеры видеонаблюдения, чтобы такие ситуации не повторялись.

Напомним, в середине сентября 2025 года в Воткинске вандалы сломали новые качели на набережной пруда. Для предотвращения таких случаев власти города пообещали установить камеры наблюдения.

Также в августе в селе Юкаменском вандалы испортили новый арт-объект.

#Удмуртия\n#Игра\n#Игринский район\n#вандализм\n#вандалы\n#общественные пространства