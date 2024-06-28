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На улице Камбарской в Ижевске во время буксировки опрокинулся квадроцикл

20:35, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Камбарской в Ижевске во время буксировки опрокинулся квадроцикл
20:35, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#происшествие\n#травмы
Фото: 1 отдел управления Госавтоинспекции Удмуртии
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Женщина-водитель получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Камбарской опрокинулся квадроцикл с водителем. Об этом сообщает 1 отдел управления Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 28 июня около 16:08 напротив дома №30 «А» по улице Камбарской. По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси», буксировал квадроцикл, но внедорожное транспортное средство опрокинулось. 

За рулём квадроцикла сидела женщина 1966 года рождения. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия выясняются, а также проводится проверка.

20:35, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#происшествие\n#травмы