На улице Камбарской в Ижевске во время буксировки опрокинулся квадроцикл

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Камбарской опрокинулся квадроцикл с водителем. Об этом сообщает 1 отдел управления Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 28 июня около 16:08 напротив дома №30 «А» по улице Камбарской. По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси», буксировал квадроцикл, но внедорожное транспортное средство опрокинулось.

За рулём квадроцикла сидела женщина 1966 года рождения. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия выясняются, а также проводится проверка.