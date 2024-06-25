На улице Воткинское шоссе в Ижевске столкнулись две Лады

Ижевск. Удмуртия. На улице Воткинское шоссе в Ижевске столкнулись два автомобиля «Лада». Об этом сообщает 1 отдел управления Госавтоинспекции Удмуртии.

Днем 24 июня напротив дома №63 по улице Воткинское шоссе 19-летний водитель за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 28-летнего мужчины. После столкновения «Калина» наехала на дерево.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей, а также 19-летняя пассажирка «Гранты» и 45-летний пассажир «Калины».