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На улице Воткинское шоссе в Ижевске столкнулись две Лады

12:30, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Воткинское шоссе в Ижевске столкнулись две Лады
12:30, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
294
0
#ДТП\n#Ижевск\n#деревья\n#травмы
Фото: 1 отдел управления Госавтоинспекции Удмуртии
294
0

Водитель «Гранты» не справился с управлением и выехал на встречку.

Ижевск. Удмуртия. На улице Воткинское шоссе в Ижевске столкнулись два автомобиля «Лада». Об этом сообщает 1 отдел управления Госавтоинспекции Удмуртии.

Днем 24 июня напротив дома №63 по улице Воткинское шоссе 19-летний водитель за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 28-летнего мужчины. После столкновения «Калина» наехала на дерево.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей, а также 19-летняя пассажирка «Гранты» и 45-летний пассажир «Калины». 

12:30, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
294
0
#ДТП\n#Ижевск\n#деревья\n#травмы