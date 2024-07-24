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Ребёнок сломал ногу на качелях в Можге

09:13, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ребёнок сломал ногу на качелях в Можге
09:13, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
464
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дети\n#травмы\n#проверка
Фото: unsplash.com (Kyle Johnson)
464
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По данному факту начата проверка.

Можга. Удмуртия. Ещё один ребёнок травмировался на качелях в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Инцидент произошёл 23 июля на детской площадке по переулку Парковому в Можге. Травму получил 8-летний ребёнок. Его доставили в больницу, где у маленького пациента выявили перелом ноги. 

По данному факту начата доследственная проверка. На место выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Напомним, что 22 июля в Ижевске обрушились детские качели. По данному факту следователи тоже начали проверку.  Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе данной проверки. 

09:13, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
464
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дети\n#травмы\n#проверка