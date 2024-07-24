Ребёнок сломал ногу на качелях в Можге

Можга. Удмуртия. Ещё один ребёнок травмировался на качелях в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Инцидент произошёл 23 июля на детской площадке по переулку Парковому в Можге. Травму получил 8-летний ребёнок. Его доставили в больницу, где у маленького пациента выявили перелом ноги.

По данному факту начата доследственная проверка. На место выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 22 июля в Ижевске обрушились детские качели. По данному факту следователи тоже начали проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе данной проверки.