В Удмуртии мужчина в темноте упал с 7-метрового склона и получил травмы

Малый Зетым. Удмуртия. Серьезными травмами обернулась прогулка в темноте для мужчины, отдыхавшего в Дебесском районе Удмуртии. Инцидент произошел 5 июля, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Госкомитет республики по делам ГО и ЧС.

Компания друзей отправилась на берег реки Чепцы неподалеку от деревни Малый Зетым. Около 23 часов ночи 26-летний мужчина решил прогуляться по склону, но не удержался на ногах и полетел вниз с кручи высотой примерно 7 метров. Неудачное приземление привело к травмам. Отдыхающий потерял возможность передвигаться самостоятельно.

Его супруга позвонила в службу спасения. На выручку пострадавшему приехали сотрудники пожарно-спасательной части № 29. Они передали пациента бригаде скорой помощи.

В Госкомитете по делам ГО и ЧС Удмуртии призвали к осторожности и бдительности при отдыхе у водоемов, крутых склонов и оврагов, особенно в темное время суток.