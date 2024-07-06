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В Удмуртии мужчина в темноте упал с 7-метрового склона и получил травмы

12:59, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Удмуртии мужчина в темноте упал с 7-метрового склона и получил травмы
12:59, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#Чепца\n#отдых\n#происшествие\n#пожарные\n#скорая помощь\n#падение\n#травмы
Фото: vk.com/gkchs_18
79
0

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Малый Зетым. Удмуртия. Серьезными травмами обернулась прогулка в темноте для мужчины, отдыхавшего в Дебесском районе Удмуртии. Инцидент произошел 5 июля, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Госкомитет республики по делам ГО и ЧС.

Компания друзей отправилась на берег реки Чепцы неподалеку от деревни Малый Зетым. Около 23 часов ночи 26-летний мужчина решил прогуляться по склону, но не удержался на ногах и полетел вниз с кручи высотой примерно 7 метров. Неудачное приземление привело к травмам. Отдыхающий потерял возможность передвигаться самостоятельно. 

Его супруга позвонила в службу спасения. На выручку пострадавшему приехали сотрудники пожарно-спасательной части № 29. Они передали пациента бригаде скорой помощи.

В Госкомитете по делам ГО и ЧС Удмуртии призвали к осторожности и бдительности при отдыхе у водоемов, крутых склонов и оврагов, особенно в темное время суток. 

12:59, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#Чепца\n#отдых\n#происшествие\n#пожарные\n#скорая помощь\n#падение\n#травмы