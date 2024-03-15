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В Госавтоинспекции подтвердили отсутствие пострадавших при падении автомобиля с парковки в Ижевске

11:15, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Госавтоинспекции подтвердили отсутствие пострадавших при падении автомобиля с парковки в Ижевске
11:15, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по УР
62
0

Водитель не справился с управлением и иномарка, пробив ограждение, свалилась с высоты нескольких метров.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 14 марте на парковке возле ТЦ «Мой порт» в Ижевске произошло падение автомобиля с высоты нескольких метров. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

21-летний молодой человек, находившийся за рулём «Мерседеса» не справился с управлением пробил ограждение парковки, после чего иномарка перевернулась и упала вниз с высоты нескольких метров. В результате аварии никто не пострадал. Лишь автомобиль получил механические повреждения.

Очевидцы помогли поставить машину обратно на колёса.

11:15, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП