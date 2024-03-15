В Госавтоинспекции подтвердили отсутствие пострадавших при падении автомобиля с парковки в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Вечером 14 марте на парковке возле ТЦ «Мой порт» в Ижевске произошло падение автомобиля с высоты нескольких метров. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

21-летний молодой человек, находившийся за рулём «Мерседеса» не справился с управлением пробил ограждение парковки, после чего иномарка перевернулась и упала вниз с высоты нескольких метров. В результате аварии никто не пострадал. Лишь автомобиль получил механические повреждения.

Очевидцы помогли поставить машину обратно на колёса.