Массовое ДТП произошло на улице 10 лет Октября в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 10 лет Октября водитель «Киа Рио» столкнулся с тремя легковыми автомобилями – «Лада Гранта», «Лада Калина» и «Фольксваген Поло». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

11 марта около 14:00 напротив дома №80 по улице 10 лет Октября водитель «Киа Рио» не справился с управлением и столкнулся с рядом автомобилей, движущихся в попутном направлении. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась женщине за рулём «Калины», а также водителю и пассажирке «Гранты».

Скрывшийся после аварии виновник разыскивается сотрудниками полиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает, что в случае ДТП причастный к нему водитель обязан немедленно прекратить движение.