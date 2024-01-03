Лишившийся электричества дом на улице Нижней в Ижевске перевели на резервный источник питания 

Причиной стала авария на сетях.
Ижевск. Удмуртия. В многоквартирном доме Ижевска по адресу улица Нижняя, 14 восстановили электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В результате аварии на сетях, принадлежащих и обслуживаемых застройщиком, дом лишился отопления.
Для срочного восстановления работы электричества сотрудники Удмуртэнерго установили генератор. Ранее дом отапливался с помощью индивидуальных газовых котлов.
Резервный источник питания будет использоваться до окончания восстановительных работ.