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Лишившийся электричества дом на улице Нижней в Ижевске перевели на резервный источник питания 

15:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Лишившийся электричества дом на улице Нижней в Ижевске перевели на резервный источник питания 
15:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
248
0
#авария\n#электричество\n#Ижевск
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
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Причиной стала авария на сетях.

Ижевск. Удмуртия. В многоквартирном доме Ижевска по адресу улица Нижняя, 14 восстановили электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В результате аварии на сетях, принадлежащих и обслуживаемых застройщиком, дом лишился отопления.

Для срочного восстановления работы электричества сотрудники Удмуртэнерго установили генератор. Ранее дом отапливался с помощью индивидуальных газовых котлов.

Резервный источник питания будет использоваться до окончания восстановительных работ.

15:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
248
0
#авария\n#электричество\n#Ижевск