Лишившийся электричества дом на улице Нижней в Ижевске перевели на резервный источник питания 

Ижевск. Удмуртия. В многоквартирном доме Ижевска по адресу улица Нижняя, 14 восстановили электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В результате аварии на сетях, принадлежащих и обслуживаемых застройщиком, дом лишился отопления.

Для срочного восстановления работы электричества сотрудники Удмуртэнерго установили генератор. Ранее дом отапливался с помощью индивидуальных газовых котлов.

Резервный источник питания будет использоваться до окончания восстановительных работ.