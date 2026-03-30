Ува. Удмуртия. Глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин проверил состояние инфраструктуры в новом микрорайоне Удмурт-Тукля в райцентре и рассказал об этом в соцсетях. Отсюда поступают обращения от жителей с жалобами на дороги.

«Микрорайон ещё не полностью заселён и обустроен, но полностью обеспечен электроэнергией. Водой и газом. Да, постепенно будем ремонтировать дороги. Но 50% домов ещё не заселены, будут вестись работы по прокладке водопровода, ещё будет перекапывание дорог», — сказал глава района.

На период распутицы он попросил местных жителей ограничить по грунтовым дорогам микрорайона.

«Видно, что дороги разбиты легковым проходимым транспортом — вездеходами, внедорожниками. Когда подсохнет, проведём оканавливание, проложим трубы и проведём грейдирование», — поделился планами Владимир Головин.