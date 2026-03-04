Ува. Удмуртия. В течение двух недель специалисты проведут обследование разрушающего дома в посёлке Ува. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В редакцию «Сусанина» обратилась жительница дома в посёлке Ува. Двухэтажный дом находится по адресу Молодёжная, 1. Женщина писала, что жить в нём страшно — по всему зданию расползаются трещины.

«Мы выплачиваем ипотеку за квартиру, которая в любой момент может превратиться в груду кирпичей. Мы боимся ложиться спать. Мы в заложниках у чужой халатности», — говорит жительница дома.

Дом построен в 2015 году, изменения начали замечать уже в 2019 году. Когда он был ещё на гарантии, жильцы жаловались на дефекты. Им обещали сделать осмотр, но, по словам женщины, результата никакого.

«Дефект строительный, его замазывали, причём мы сами, а причину не устраняли», — пояснила жительница.

Она сказала, что были обращения в управляющую компанию, к застройщику, в администрацию посёлка. Там говорили: нужна оценка имущества. Трещины расширяются ежедневно, говорит читательница «Сусанина».

«Мы хотим, чтобы срочно собрали комиссию, провели независимую экспертизу, чтобы знать, что нам делать дальше и можно ли вообще в нем жить без страха», — пишет жительница дома.

В администрации Увинского района сообщили, что в доме 17 квартир, три из них муниципалитет приобрел по программе переселения из ветхого жилья.

Администрация провела проверку и выявила деформацию кровли и трещины в стенах подъездов и квартир.

«Управляющей компании дано поручение организовать обследование специализированной организацией в течение ближайших двух недель. По результатам обследования будут приниматься дальнейшие решения. Вопрос находится на контроле администрации», — говорится в сообщении от 4 марта.