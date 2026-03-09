Закрыть
#Удмуртия\n#Ува\n#разрушения\n#Александр Бастрыкин\n#Следственный комитет\n#аварийное жилье
Источник фото: предоставленно жительницей дома в посёлке Ува по адресу Молодёжная, 1
464
0

Жильцы пожаловались, что крыша многоквартирного дома может обрушиться.

Ува. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в посёлке Ува в Удмуртии. Об этом сообщает информационный центр СК России.

По словам жильцов дома на улице Молодёжной, здание введено в эксплуатацию в 2015 году. С 2019 года на стенах образуются трещины, конструкция деформируется. Из-за неочищённой от снега кровли, крыша дома может обрушиться. Граждане обращались в профильные ведомства, однако к результату это не привело.

В связи с этим в СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе и результатах этого расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее «Сусанин» сообщал, что администрация района взяла на контроль ситуацию с разрушающимся домом. После проверки выявили деформацию кровли и трещины в стенах подъездов и квартир.

