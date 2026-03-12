Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершают тестирование автоматического пункта весогабаритного контроля на региональной дороге «Ижевск-Ува». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, весогабаритный контроль на дороге «Ижевск-Ува» работал в тестовом режиме с октября 2025 года. Предельная масса грузоперевозок на данной дороге составляет 10 тонн на ось.

«В настоящее время проводим последние проверки оборудования пункта на соответствие требованиям ГОСТ, на корректность получения и передачи данных в информационный центр», — рассказал заместитель начальника регионального Управтодора Алексей Альчиков.

Официально запустить пункт в работу планируют в конце марта текущего года. Как подчеркнул Алексей Альчиков, до этого времени штрафы за проезд с запрещённой массой приходить не будут.

Отмечается, что пункт весогабаритного контроля (АПВГК) в автоматическом режиме мониторит вес транспортного средства без остановки движения. Процесс фиксации данных занимает доли секунды, пока автомобиль пересекает зону контроля. Помимо этого система измеряет осевые нагрузки, габаритные размеры (длина, ширина, высота), межосевые расстояния, количество колес на оси, а также скорость и госномер.

«Много дорог, эксплуатируемых сегодня в республике, были спроектированы и построены десятилетия назад по действующим тогда правилам и нормативам, исходя из грузоподъемности, общей массы, нагрузки на ось существующих тогда грузовых автомобилей. Времена меняются, уже сегодня основной причиной разрушения дорог становятся не устаревшие технологии и некачественные материалы, а весовая нагрузка на ось автомобиля. Поэтому установка пунктов весогабарита — возможность уберечь от разрушения имеющиеся дороги на долгие годы», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Всего в Удмуртии действуют четыре таких пункта, при этом в рабочем режиме находятся только два — на дорогах «Ижевск-Сарапул» и «Ижевск-Воткинск». В среднем один АПВГК в месяц фиксирует 80-90 нарушений весогабаритного контроля. Следом будут запущены пункты на региональных дорогах «Ижевск — Ува» и «Завьялово — Гольяны».